J’ai testé pour vous – L’accès au monde invisible par l’hypnose, communiquer avec les défunts grâce au docteur Jean-Jacques Charbonier

Ce samedi matin, direction Clermont-Ferrand. Pour une expérience inédite. Pendant 3 jours, l’ancien médecin, anesthésiste et réanimateur, Jean-Jacques Charbonier propose des séances d’hypnose d’un nouveau genre. L’AMI Hypnose, comme « Accès au Monde Invisible ».

Avec Etienne Dupont, son acolyte qui met notamment en musique la séance d’1H45, et Karine Pillet, medium, ils accueillent deux fois par jour une quarantaine de personnes par séance. Et parfois plus dans d’autre villes dans toute la France. Objectifs : offrir de nouvelles voies d’exploration de la conscience, via des accompagnements sonores inédits et un travail spécifique sur les fréquences. Vous voilà plongé dans un monde « parallèle ».

Le docteur Jean-Jacques Charbonier avait accordé à Entrevue l’été dernier une interview exclusive et révélé l’étendu de ses travaux . Cette fois, en testant concrètement une de ses séances, il s’agit de vous décrire un ressenti totalement personnel.

Certains voyagent, d’autres reçoivent des soins énergétiques, guérissent des maux de façon surprenante… Un autre va croiser des défunts, apercevoir un message privé, obtenir un élément clé pour la suite de son chemin de vie, etc. Qu’on y croit ou qu’on y croit pas, les faits sont là. Placebo ou pas, il se passe quelque chose. Ainsi, ce type de séance a déjà permis d’aider de nombreuses personnes, d’en guider certaines et d’en sauver… Rien de sectaire, aucun gourou, aucune emprise.

En 2014, Jean-Jacques Charbonier a inventé le concept de TCH (Trans Communication Hypnotique), pour mettre en contact les sujets hypnotisés avec des défunts. En 2016, avec le travail d’Etienne Dupont, il ajoute une ambiance sonore adaptée aux différents suggestions hypnotiques. Mais les séances ne se limitent pas à la connexion avec des personnes décédées.

Aujourd’hui, fort de son expérience et de ses résultats dans le domaine, il propose des séances permettant de réaliser « des soins énergétiques, des visualisations de vies antérieures, des phénomènes de voyance, des visualisations à distance, des perceptions télépathiques ou de mémoire des lieux, des contacts avec des mondes extraterrestres ou des sources d’inspirations diverses amenant les participants à modifier leurs chemins de vie ». Bienvenue dans l’AMI Hypnose.

8h45 , ce samedi 8 mars 2025. Nous voilà dans le hall de l’hôtel Novotel d’une zone industrielle de Clermont-Ferrand, rien de charmant, rien de propice au voyage spirituel comme peuvent l’être ses « voyages initiatiques », en Grèce, par exemple. Peu importe. Nous sommes une quarantaine, certains connaissent déjà l’expérience, d’autres, comme moi, la découvrent. Ma curiosité journalistique (et donc, personnelle) m’a amené jusque-là, allons-y… Voyage dans l’inconnu.

Etienne Dupont nous accueille et nous fait nous installer sur des chaises dans une grande et longue salle de réunion. L’équipe a disposé des transats, équipés de casques audio. Il nous avait été demandé de nous munir d’un plaid, d’un appui-tête et d’un masque de nuit.

Après un message d’accueil et de bienvenue, Jean-Jacques Charbonier intervient pour un discours d’introduction. Environ 1h pour présenter ses travaux, ses expériences, ses découvertes. Faire connaissance. Avec émotions, parfois, détermination, souvent. Dans une approche très humaine et très humble.

On commence déjà à se laisser porter par sa voix et son rythme caractéristique. Son accent du sud est encore présent, il le fait disparaître « par magie » lorsqu’il se place devant le micro pour la séance d’hypnose. À moins que je ne l’ai pas remarqué par la suite…

Après une petite pause, nous prenons place dans les transats. Installation confortable, masque sur le nez, plaid bien placé. La sieste aurait pu être belle, il est pourtant l’heure d’un tout autre voyage . Pour certains, cela ne peut être que de l’imaginaire. Pour d’autres, c’est bien un état de conscience qui permet d’entrer en contacts avec des « âmes », parfois des défunts, parfois des messagers ou aussi des âmes soeurs. Chacun leur donne le nom qu’il souhaite.

Karine supervise la séance et veille à son bon déroulement, en observant les attitudes de tous et toutes. Des pleurs, des rires, des éternuements, des cris de loup (!), des ronflements. On trouve de tout. Il ne faut pas y prêter attention, chacun vit quelque chose, dans son monde.

Jean-Jacques Charbonier nous emmène très vite avec lui, dans cet autre monde, justement. Un monde invisible qui bouleverse nos certitudes sur la conscience. Chacun a forcément ses petites attentes, rencontrer un être cher, obtenir des réponses sur sa vie. Même s’il faudrait, au maximum, ne rien en attendre. On sait tous que cette heure 45 d’hypnose peut générer des effets bénéfiques sur le corps, l’âme et l’esprit.

Pour la première fois de ma vie, je sens mes chakras s’ouvrir, mon corps « s’illuminer ». Blanc, violet, bleu, vert, jaune, orange. Mon esprit est un peu perturbé, je fais les montagnes russes. Je ne veux pas en perdre une miette, je souhaite en écrire un article, je ne veux donc pas oublier les moments clés de cette hypnose si particulière . Dans cette optique, comment faire pour me laisser aller complètement ? Et vivre l’expérience pleinement. Difficile.

Heureusement, le rythme est implacable, les mots sont savamment choisis. Après quelques minutes, je ressens que mes bras sont durs comme du béton, impossible de les bouger. Mais je ne peux rien y faire, je suis allongé, tranquille, paisible. En confiance.

Je ressens aussi une douleur à l’arrière du crâne, comme si quelqu’un m’appuyait sur la tête, en un seul point précis. Karine et Etienne n’ont pourtant pas bougé. Je pourrais me gratter la tête. Mes bras sont figés. J’ai aussi la mâchoire gauche particulièrement bloquée. Bizarre. J’ai régulièrement des acouphènes, assez faibles, uniquement côté droit : pendant la séance, ils sont décuplés ! Et ce, alors que je porte un casque avec une musique d’ambiance et les paroles puissantes du docteur dans les oreilles.

L’ex-réanimateur nous emmène à travers le temps, jusque dans le ventre de notre mère, capter les sentiments, les joies, les angoisses, les peurs… Et même plus loin encore. Dans un passé lointain. Nos vies antérieures.

Certains ont des flashs, d’autres non. Tout s’oublie vite. J’ai vu un homme, grand, très brun, la quarantaine, assassiné, tué à coup de fusil, dans un pays qui ne semble pas être la France, peut-être au début du XXe siècle, dans une zone de guerre. Est-ce mon imagination ou une perception d’une vie antérieure ? Aucune idée. L’énergie est puissante.

Je sens ma chaise bouger. Qui est passé par-là me faire cette blague en pleine hypnose ? « Personne« , sourit Jean-Jacques Charbonier après la séance. Quand je vous dis que l’on vit un moment particulier. Gênant, parfois, surprenant, toujours.

Je ne vous ai pas dit : un parfum parcourt aussi les allées ! Une odeur fraîche, selon moi. Pas du tout la même, pour d’autres. Pendant le débrief d’après séance, une personne parle d’odeurs de fleurs. Une autre explique que son mari, décédé, est venu lui dire que l’odeur de fleurs venait de lui ! Alors que cette dernière n’a absolument pas senti l’odeur de fleurs et qu’il n’y a eu aucune odeur diffusé pendant l’hypnose… De quoi déboussoler les plus terre à terre.

Pendant près d’une heure, nous voilà à nouveau assis sur des chaises, à raconter brièvement notre vécu. Après 1h45 d’hypnose, nous sommes allés griffonner tout ce qui nous passait par la tête.

Parfois, certaines « interventions de l’au-delà » permettent d’envoyer un message d’une personne vers une autre, dans la salle. Parmi les personnes présentes, une femme a ressenti la présence d’être chers, une autre a reçu un mot précis de sa grand-mère à adresser à sa mère, une autre a eu les mains qui la brûlaient. Souvent un signe qu’elle possède du magnétisme, comme un feu vert pour se mettre à l’utiliser.

Il n’y a rien de scientifique à tout cela, il n’y a rien d’autres à faire que d’assister, observer et vivre le moment. Et si cela peut être bénéfique à certains, alors tant mieux. On peut appeler ces faits des « coïncidences », un « heureux hasard » ou tout ce que vous voulez. Le fait est que parfois, ça marche. Des personnes ont été miraculeusement soignées, d’autres ont reçu des messages de l’au-delà qui se sont avérés juste par des preuves dans le futur. Ni charlatanisme, ni sorcellerie, juste de bonnes énergies.

Jean-Jacques Charbonier est aussi auteur de nombreux ouvrages : « Les pouvoirs cachés de l’invisible » (éditions Guy Trédaniel, 2024), « La mort expliquée aux enfants » (2020), « La médecine face à l’au-delà », « Les 7 bonnes raisons de croire à l’au-delà », « Contacter nos défunts par l’hypnose », « Devenir hyperconscient », « La conscience intuitive extraneuronale : Un concept révolutionnaire désormais reconnu par la médecine », « Histoires incroyables d’un anesthésiste-réanimateur ».