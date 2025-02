INSOLITE : Domino’s Pizza lance un parfum « Eau de Passion » pour la Saint-Valentin… senteur pepperoni !

Pour la Saint-Valentin 2025, Domino’s Pizza fait preuve d’une originalité surprenante en dévoilant un parfum inédit, inspiré de sa célèbre pizza au pepperoni. Intitulé « Eau de Passion », cette fragrance audacieuse mélange des notes épicées et fumées qui devraient ravir les amoureux de la pizza… ou du moins, titiller leur curiosité.

Lancée en édition limitée, cette fragrance se veut une véritable déclaration d’amour aux saveurs du pepperoni. Selon la marque, « Eau de Passion » se compose d’une tête épicée mêlant poivre et piment, suivie d’un cœur fromager aux effluves de mozzarella fondante, pour enfin se terminer sur une base boisée évoquant la pâte croustillante de la pizza. Un cocktail olfactif pour le moins original, qui surprend par sa combinaison de saveurs salées et épicées.

Disponible pour l’instant uniquement au Royaume-Uni et en Irlande, cette fragrance est conditionnée dans un flacon en forme de tranche de pizza, un clin d’œil évident à l’univers visuel de Domino’s et à l’emblématique pepperoni. Un design décalé qui rappelle la pizza, tout en ajoutant une touche de fun à ce parfum plus que particulier. Pour promouvoir ce parfum surprenant, Domino’s a misé sur un personnage public : Luke Debono, ancien candidat de la version britannique de Mariés au premier regard. Dans une vidéo promotionnelle, on le voit se parfumer avec le flacon en forme de pizza, dans une ambiance humoristique et décalée. Cette approche est loin d’être sérieuse et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la marque, qui joue sur l’autodérision pour attirer l’attention des consommateurs.

L’initiative s’inscrit dans un contexte de forte demande pour la pizza Pepperoni Passion à l’approche de la Saint-Valentin, avec une augmentation de 50 % des commandes chaque année. Domino’s a donc vu dans cet engouement une occasion en or de capitaliser sur cette popularité en créant une opération marketing à la fois décalée et virale. Si parfum n’est pas disponible à la vente, les fans de la marque peuvent tenter leur chance. Du 10 au 17 février, Domino’s organise un tirage au sort sur son site web, offrant à quelques chanceux la possibilité de remporter un flacon exclusif de « Eau de Passion ». Un moyen pour la marque de créer une sensation d’exclusivité autour de cette fragrance insolite.