Le président libanais Joseph Aoun a demandé au président français Emmanuel Macron d’intervenir auprès d’Israël afin de faire cesser ou limiter les frappes visant la banlieue sud de Beyrouth et d’empêcher de nouvelles attaques contre cette zone résidentielle densément peuplée. Selon un communiqué de la présidence libanaise, Aoun a exprimé cette requête lors d’un échange téléphonique, appelant également à un cessez‑le‑feu “dans les plus brefs délais” pour mettre fin à l’escalade militaire qui secoue la région depuis plusieurs jours.

L’appel a lieu alors qu’Israël a ordonné l’évacuation des habitants de plusieurs quartiers du sud de Beyrouth, notamment la zone de Dahiyeh, longtemps considérée comme un bastion du Hezbollah, suite à des bombardements intensifiés en représailles aux attaques de ce groupe armé libanais. L’avertissement de l’armée israélienne a provoqué une panique généralisée parmi les civils, entraînant un exode massifs des populations vers le nord de la ville.

Dans ce contexte de confrontation régionale, Joseph Aoun a également cherché à mobiliser le gouvernement américain, en coordonnant ses appels entre Paris et Washington pour tenter d’obtenir une pression diplomatique plus large en faveur d’une désescalade.

Macron appelle à la désescalade

Du côté français, Emmanuel Macron a confirmé avoir appelé Israël à s’abstenir d’une offensive terrestre au Liban et à préserver l’intégrité territoriale du pays, dans un message publié mercredi soir sur le réseau social X. Il a déclaré avoir parlé à la fois au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et aux dirigeants libanais, y compris Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, pour évoquer la situation.

Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d’un retour à l’accord de cessez‑le‑feu et a également pressé le Hezbollah de cesser immédiatement ses attaques contre Israël et au‑delà, estimant que cette stratégie “met en péril toute la région”. Il a affirmé que la France continuerait, avec ses partenaires, à soutenir les forces armées libanaises dans l’exercice de leurs missions afin de contrer la menace que constitue le Hezbollah.

Dans sa déclaration, Macron a aussi annoncé que Paris prendrait des initiatives immédiates pour soutenir les populations libanaises déplacées par les combats intenses, tout en réaffirmant l’engagement de la France en faveur de la stabilité régionale.

Voici le message complet publié par Emmanuel Macron sur X :

« Pour le Liban, nous devons agir.

Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre.

Les Libanais ont droit à la paix et à la sécurité. Comme tous au Moyen-Orient.

C’est pour enrayer la guerre et prévenir le pire que, dans la suite de mes échanges avec le Président Trump et le Premier ministre Netanyahou, je suis entretenu ce jour avec les autorités libanaises au plus haut niveau afin d’établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires que le Hezbollah et Israël mènent actuellement de part et d’autre de la frontière.

Le Hezbollah doit immédiatement cesser les tirs vers Israël. Israël doit renoncer à toute intervention terrestre ou d’envergure sur le territoire libanais.

Les autorités libanaises ont pris auprès de moi l’engagement de prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah et d’assumer pleinement la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Je leur apporte tout mon soutien.

La France va renforcer sa coopération avec les Forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés ainsi qu’un soutien opérationnel et logistique.

Le détachement français au sein de la Force des Nations unies au Liban poursuit en outre sa mission au sud du pays.

Préoccupé par le déplacement des dizaines de milliers de civils libanais qui fuient actuellement le sud, j’ai décidé de l’envoi immédiat d’une aide humanitaire à leur attention.

Plusieurs tonnes de médicaments sont en cours d’acheminement, ainsi que des solutions d’abri et d’aide. C’est le témoignage de l’amitié que les Français portent aux Libanais.

Dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban.

Je demande aux responsables iraniens de ne pas impliquer davantage le Liban dans une guerre qui n’est pas la sienne.

Le Hezbollah doit renoncer aux armes, respecter l’intérêt national, montrer qu’il n’est pas une milice aux ordres de l’étranger et permettre aux Libanais de se rassembler pour préserver leur pays. »