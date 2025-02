Débuts de la tournée Star Academy 2025

Près d’un mois après la fin de la Star Academy sur TF1, les neuf finalistes de la promotion 2025, menée par la lauréate Marine, ont inauguré leur tournée au Millesium d’Épernay ce vendredi.

Pendant près de deux heures, Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma ont enflammé la scène devant un public de près de 5 000 spectateurs. Le spectacle a débuté avec leur hymne, Recommence-moi de Santa, une chanson sortie le 22 mars 2024 et figurant sur le premier album solo éponyme de l’artiste. Ce titre est rapidement devenu l’un des morceaux francophones les plus écoutés de l’année, cumulant 21 millions d’écoutes sur Spotify.

La tournée Star Academy 2025 s’étend plus de 50 dates et plus de 450 000 spectateurs attendus. Elle passera notamment par Reims, Lille, Montpellier, Toulouse ou encore Paris avec deux shows prévus à l’Accor Arena les 18 mars et 16 juin 2025.