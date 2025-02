Comment choisir le chargeur et le câble appropriés pour votre iPhone ?

Apple a lancé son premier iPhone en 2007 avec un port de charge « 30 broches ». Depuis, le constructeur a modifié deux fois les ports de charge. En 2012, le port « 30 broches » a été remplacé par le port « Lightning » avec l’iPhone 5, puis en 2023, l’iPhone 15 a introduit le port « USB-C » pour tous les nouveaux appareils Apple.



Si vous avez récemment mis à jour votre iPhone ou avez besoin d’un nouveau câble, vous remarquerez qu’il existe divers types de câbles avec des ports différents. Voyons comment choisir le câble adapté à votre appareil et quel chargeur est le plus adapté pour vous.



Types de câbles iPhone



Pour bien choisir un câble pour votre iPhone, il est essentiel de considérer non seulement le port de charge du téléphone, mais aussi celui du chargeur. Le choix du câble dépend surtout du chargeur utilisé. Voici quatre types de câbles disponibles sur le marché.



Câble à double port « USB-C »



Depuis l’introduction du port « USB-C » sur les appareils Apple, un nouveau câble est apparu. Le câble à deux ports « USB-C » permet une charge rapide grâce à la technologie « Power Delivery », qui prend en charge de puissantes capacités. Lorsqu’il est branché sur un chargeur de 20 watts, il permet une charge plus rapide que les câbles traditionnels. Il est compatible avec les iPhone 15 et les modèles plus récents.



Câble « USB-A » vers « USB-C »



Ce câble standard, souvent utilisé pour les téléphones Android, est aussi compatible avec l’iPhone. Le port « USB-C » se branche sur l’iPhone, et l’autre port sur le chargeur. Ce câble fonctionne avec la plupart des chargeurs et est compatible avec les iPhone 15 et les versions ultérieures.



Câble « USB-C » vers « Lightning »



Ce câble, plus récent, est fourni par Apple avec ses iPhones depuis l’iPhone 11. Le port « Lightning » se connecte à l’iPhone, et le port « USB-C » au chargeur. Il prend en charge la technologie « Power Delivery » et convient aux iPhones 8 et plus récents, ainsi qu’aux iPhone SE des deuxième et troisième générations. Il permet une charge en environ une heure avec un chargeur de 18 watts ou plus.



Câble « USB-A » vers « Lightning »



Ce câble plus ancien, couramment utilisé par les produits Apple, fonctionne aussi avec les manettes, les montres et les AirPods. Bien que plus lent que les autres, il est compatible avec les chargeurs « USB-A » sans nécessiter un remplacement. Il est adapté aux iPhones 5 à 7 et au premier modèle d’iPhone SE, mais non aux versions plus récentes.



Le chargeur adapté à votre iPhone



Le choix du câble est crucial, mais le chargeur joue également un rôle essentiel. Il faut veiller à ce que le chargeur dispose d’un port « USB » compatible avec le câble et qu’il ait une puissance suffisante. Les chargeurs plus puissants permettent une charge plus rapide, mais sont aussi plus volumineux.



Les chargeurs de 5 watts, bien plus petits que ceux de 20 watts, sont moins rapides, tandis que ceux de 30 watts sont plus rapides et plus grands. Tous fonctionnent sur les iPhones, mais à des vitesses variées. Un chargeur de 20 watts est recommandé pour les iPhones 12 et plus récents. Les spécifications recommandées incluent une fréquence de 50-60 Hz, une tension d’entrée de 100 à 240 volts, une sortie de 9 volts et un courant de 2,2 ampères.



Les chargeurs plus puissants, comme ceux de 30, 45, 67 ou 96 watts, sont aussi compatibles avec les iPhones, bien qu’ils soient optimisés pour des appareils comme les MacBook.



Chargeurs sans fil pour iPhone



Bien que plus lents que les câbles, les chargeurs sans fil offrent l’avantage de ne pas nécessiter de câbles. Tous les iPhones à partir de l’iPhone 8 sont compatibles avec la charge sans fil « Qi » à 7,5 watts. À partir de l’iPhone 12, Apple utilise la technologie « MagSafe » permettant une charge sans fil allant jusqu’à 15 watts, et avec l’iPhone 16, la charge peut atteindre 25 watts.



Doit-on acheter un chargeur ou câble Apple ?



La question se pose de savoir s’il vaut mieux acheter des accessoires officiels d’Apple ou des produits de tiers. Bien que des câbles et chargeurs moins chers existent, leur qualité peut être douteuse et entraîner des risques pour votre appareil. L’utilisation de câbles non certifiés peut annuler la garantie de votre iPhone. Il est donc préférable d’opter pour des accessoires Apple ou des produits certifiés « MFi » (Made for iPhone), garantissant la compatibilité et la sécurité.