Braquage d’un trésor national : sept hommes mis en examen

L’enquête sur le vol spectaculaire de l’œuvre Via Vitae de Joseph Chaumet au musée du Hiéron de Paray-le-Monial a conduit à la mise en examen de sept hommes, arrêtés lors d’une vaste opération de police menée dans le Rhône et l’Hérault. L’attaque, qui s’était déroulée le 21 novembre dernier, avait été marquée par l’usage d’une disqueuse pour briser la vitrine protégeant l’œuvre, classée trésor national, et par un coup de feu tiré sans faire de victime.

Les braqueurs avaient pris la fuite à moto, semant des clous pour ralentir l’intervention des forces de l’ordre. Depuis, les enquêteurs s’attelaient à retrouver les responsables de ce vol d’une pièce d’exception, haute de trois mètres et estimée entre cinq et sept millions d’euros. Sur les sept suspects interpellés cette semaine, cinq ont été placés en détention provisoire tandis que deux autres ont été laissés sous contrôle judiciaire.

Des recherches subaquatiques ont permis de retrouver une partie de l’œuvre, qui avait été découpée. Un travail de reconstitution s’annonce complexe pour les spécialistes. L’affaire, qui avait provoqué une vive émotion dans le monde de l’art et du patrimoine, est désormais entre les mains de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, chargée des crimes organisés de grande ampleur.