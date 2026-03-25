Taïwan : Washington accélère les livraisons d’armes face à la pression chinoise

Les États-Unis affichent un « fort sentiment d’urgence » pour accélérer les livraisons d’armes à Taïwan, a déclaré le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo.

Cette annonce intervient alors que l’île fait face à une pression militaire croissante de la Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire.

Taipei s’était récemment plaint de retards répétés dans la réception d’équipements militaires commandés à Washington, son principal fournisseur d’armes et soutien international.

Selon les autorités taïwanaises, les États-Unis travaillent désormais à réduire ces délais afin de renforcer rapidement les capacités de défense de l’île.

Ce renforcement militaire est perçu comme crucial dans un contexte de tensions accrues dans la région, notamment autour du détroit de Taïwan.

La question des livraisons d’armes reste un enjeu central dans les relations entre Washington, Taipei et Pékin, qui s’oppose fermement à toute coopération militaire entre les États-Unis et l’île.

Cette évolution témoigne d’un durcissement stratégique, alors que les équilibres sécuritaires en Asie-Pacifique continuent de se tendre.