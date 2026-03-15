Le président de Taïwan, Lai Ching-te, a déclaré que l’île pouvait largement se permettre une hausse significative de ses dépenses militaires, estimant que la solidité de son économie permettait de financer un budget spécial de défense de 40 milliards de dollars.

Selon le dirigeant taïwanais, cette augmentation s’inscrit dans une logique de partage des charges en matière de sécurité, une approche régulièrement encouragée par les États-Unis auprès de leurs partenaires et alliés.

Taïwan fait face à une pression militaire croissante de la part de la Chine, qui considère l’île démocratiquement gouvernée comme faisant partie de son territoire. Pékin mène régulièrement des opérations militaires autour de l’île, incluant des vols d’avions de chasse, de drones et des exercices navals.

Dans ce contexte, le gouvernement taïwanais souhaite renforcer ses capacités de défense et moderniser ses équipements militaires afin de dissuader toute tentative d’action militaire.

Lai Ching-te a affirmé que la croissance économique de Taïwan offrait une marge suffisante pour financer ces dépenses supplémentaires sans compromettre la stabilité financière du pays.

La question de l’augmentation du budget de défense reste toutefois un sujet sensible dans le débat politique intérieur, certains responsables s’inquiétant de l’impact potentiel sur les finances publiques et les priorités sociales.