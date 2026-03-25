Royaume-Uni : des tests de restrictions des réseaux sociaux pour les enfants

Le gouvernement britannique lance une expérimentation auprès de centaines de familles pour tester des restrictions sur l’usage des réseaux sociaux chez les enfants.

Ces mesures incluent des interdictions d’accès, des limites de temps d’utilisation et des couvre-feux numériques, afin d’évaluer leur impact sur le sommeil, la vie familiale et les résultats scolaires.

Cette initiative s’inscrit dans une réflexion plus large menée par Londres, comme dans d’autres pays, sur la régulation de l’usage des plateformes par les mineurs.

Les autorités n’excluent aucune option à ce stade, y compris une interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, à l’image de mesures envisagées en Australie.

L’objectif est de mieux comprendre les effets d’une exposition prolongée aux écrans et de déterminer les politiques les plus efficaces pour protéger les jeunes.

Cette expérimentation intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la santé mentale des adolescents et leur dépendance aux applications numériques.

Les résultats pourraient orienter de futures décisions législatives au Royaume-Uni sur l’encadrement de l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs.