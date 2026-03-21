République tchèque : un incendie suspect dans un site industriel, une piste d’attaque revendiquée par un groupe anti-israélien

Les autorités tchèques enquêtent sur un incendie survenu dans la nuit dans un complexe industriel à Pardubice, à environ 120 kilomètres à l’est de Prague, après qu’un groupe se présentant comme opposé aux armes israéliennes a revendiqué l’attaque.

Le feu s’est déclaré dans un entrepôt avant de se propager à un second bâtiment, ont indiqué les pompiers. Aucun blessé n’a été signalé, mais les circonstances de l’incident suscitent des interrogations, les enquêteurs n’excluant pas la thèse d’un acte volontaire.

Selon le média tchèque Aktualne.cz, un groupe de militants aurait affirmé être à l’origine de l’incendie, qualifiant le site de « centre de production clé » d’armements israéliens et justifiant son action par une volonté de s’opposer à ce qu’il décrit comme un « génocide à Gaza ».

L’entreprise LPP Holding, présente dans le complexe, a confirmé qu’un incendie avait touché l’une de ses installations. Elle a toutefois démenti toute implication dans la fabrication d’équipements militaires israéliens, précisant que des projets de coopération annoncés en 2023 avec la société Elbit Systems pour la production de drones n’avaient jamais été concrétisés.

Les autorités tchèques poursuivent leurs investigations pour déterminer les causes exactes du sinistre et vérifier la crédibilité de cette revendication. La police avait initialement évoqué un incendie sans caractère criminel, avant que de nouveaux éléments ne viennent relancer les soupçons.

Cet incident intervient dans un contexte international tendu autour du conflit au Moyen-Orient, où les tensions se répercutent désormais jusque sur le sol européen. Les autorités restent prudentes, alors que l’enquête se poursuit pour établir les responsabilités exactes.