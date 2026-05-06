Prague en ébullition : des milliers de manifestants défendent l’indépendance des médias publics

Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi sur la place de la Vieille Ville à Prague pour protester contre les projets du gouvernement visant à réformer le financement des médias publics. Les manifestants dénoncent une menace directe pour l’indépendance de la télévision et de la radio publiques.

La coalition au pouvoir prévoit de supprimer progressivement la redevance audiovisuelle dès cette année, pour intégrer à partir de l’an prochain le financement des médias publics dans le budget de l’État. Selon les critiques, cette réforme entraînerait une baisse des ressources globales et accroîtrait la dépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique.

Dans le centre historique de la capitale tchèque, habituellement très fréquenté par les touristes, les manifestants ont brandi des pancartes et des drapeaux avec des slogans tels que « Touche pas aux médias ! ». Les organisateurs évoquent plusieurs dizaines de milliers de participants à cette mobilisation.

Le Premier ministre Andrej Babiš et son parti populiste ANO avaient promis lors de la campagne électorale de supprimer la redevance. Celle-ci avait pourtant été relevée l’an dernier pour la première fois en près de vingt ans, atteignant environ 205 couronnes par mois.

Pour les opposants à la réforme, le passage à un financement direct par l’État pourrait fragiliser l’indépendance éditoriale des médias publics, en les exposant davantage aux pressions politiques.

Cette mobilisation de grande ampleur reflète les inquiétudes croissantes en République tchèque quant à l’avenir du paysage médiatique, dans un contexte où la question de la liberté de la presse reste au cœur du débat public.