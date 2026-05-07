L’Espagne mise sur une éclipse spectaculaire pour détourner les touristes des plages surchargées

L’Espagne espère profiter d’une prochaine éclipse solaire pour attirer des milliers de visiteurs vers ses régions rurales et réduire la pression touristique sur les zones côtières déjà saturées, notamment le long de la Méditerranée.

L’événement astronomique suscite un fort intérêt dans plusieurs petites villes situées sur la trajectoire de l’éclipse, où les réservations hôtelières connaissent déjà une hausse importante. Les autorités voient dans ce phénomène une occasion rare de promouvoir des destinations moins fréquentées.

Le gouvernement espagnol cherche depuis plusieurs années à lutter contre le surtourisme qui touche certaines stations balnéaires populaires. En encourageant les visiteurs à découvrir l’intérieur du pays, Madrid espère mieux répartir les flux touristiques et soutenir l’économie des zones rurales.

Des localités comme Arcos de las Salinas, connues pour leurs observatoires et leurs ciels particulièrement dégagés, se préparent à accueillir astronomes amateurs, passionnés de sciences et touristes curieux venus assister au phénomène.

Les autorités locales et les professionnels du tourisme espèrent que cet afflux temporaire permettra aussi de faire découvrir durablement ces régions souvent éloignées des circuits touristiques traditionnels.

Au-delà de l’événement scientifique, cette stratégie illustre la volonté croissante de l’Espagne de développer un tourisme plus équilibré, alors que plusieurs destinations côtières font face à des critiques grandissantes liées à la surfréquentation et à ses conséquences économiques et environnementales.