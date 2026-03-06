Les États-Unis et les autorités intérimaires du Venezuela ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques et consulaires, a annoncé jeudi le département d’État américain dans un communiqué.

Washington a indiqué que cette décision vise à faciliter les efforts conjoints pour promouvoir la stabilité politique, soutenir la reprise économique et encourager la réconciliation au Venezuela.

Selon le département d’État, le rétablissement des relations doit également permettre de créer les conditions d’une transition pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu dans ce pays d’Amérique latine.

Les relations diplomatiques entre les deux pays étaient fortement dégradées depuis plusieurs années, dans un contexte de tensions politiques et de sanctions américaines visant les autorités vénézuéliennes.

La reprise des liens diplomatiques pourrait notamment conduire à la réouverture de services consulaires, permettant de rétablir certains canaux officiels de coopération et d’assistance entre Washington et Caracas.

Les autorités américaines ont souligné que cette initiative s’inscrivait dans une stratégie plus large visant à favoriser la stabilité et le dialogue politique au Venezuela.