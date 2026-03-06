La Syrie a annoncé l’ouverture d’un nouveau corridor aérien reliant la ville d’Alep, dans le nord du pays, à la mer Méditerranée, une initiative destinée à faciliter le trafic aérien dans la région et à soutenir la reprise progressive des activités à l’aéroport international d’Alep.

Le directeur de l’Autorité syrienne de l’aviation civile, Omar Hosari, a déclaré que cette nouvelle route aérienne serait accessible non seulement à la compagnie nationale Syrian Air, mais aussi aux compagnies aériennes étrangères.

Selon les autorités, ce corridor vise à garantir un trajet plus sûr pour les avions arrivant à Alep ou quittant la ville, à condition que les compagnies respectent les normes internationales de sécurité aérienne.

« Ces couloirs aériens ne sont pas exclusivement réservés à Syrian Air », a précisé Hosari, ajoutant que toute compagnie aérienne peut les utiliser pour transiter ou opérer dans l’espace aérien syrien conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

Les autorités syriennes ont également annoncé la réouverture de certaines routes aériennes dans le nord de l’espace aérien du pays en direction de la Turquie, après des évaluations techniques et opérationnelles.

Cette décision intervient dans un contexte de reprise progressive du trafic aérien en Syrie, après des années de perturbations liées au conflit et aux tensions régionales qui ont fortement affecté l’aviation civile dans la région.