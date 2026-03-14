De hauts responsables de la Colombie et du Venezuela se sont rencontrés à Caracas pour évoquer la sécurité frontalière, la coopération énergétique et les échanges commerciaux, tandis que la présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodríguez a appelé à la levée des sanctions imposées par les États-Unis.

La réunion a rassemblé notamment la ministre colombienne des Affaires étrangères Rosa Villavicencio et le ministre de la Défense Pedro Sánchez, venus rencontrer leurs homologues vénézuéliens. Il s’agit de la première rencontre en personne entre responsables des deux pays depuis l’éviction de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro au début de l’année.

Les discussions ont porté sur la sécurité le long de la frontière commune, mais aussi sur la relance des relations économiques entre les deux pays voisins d’Amérique du Sud. Les responsables ont notamment évoqué la réparation d’un gazoduc binational qui permettrait à la Colombie d’importer du gaz naturel en provenance du Venezuela.

Une rencontre directe entre Rodríguez et le président colombien Gustavo Petro était initialement prévue. Elle devait constituer la première réunion bilatérale de niveau présidentiel depuis le changement de pouvoir à Caracas, mais elle a finalement été annulée pour des raisons qualifiées de « force majeure », sans précisions supplémentaires.

À l’issue des discussions, Delcy Rodríguez a également exhorté Washington à lever les sanctions économiques contre le Venezuela, estimant qu’elles pénalisent l’économie du pays et freinent le développement régional.

Malgré l’annulation de la rencontre entre les deux chefs d’État, les deux gouvernements ont affirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité, de l’énergie et du commerce afin de stabiliser la région frontalière et relancer les échanges économiques.