Les autorités britanniques ont lancé une réponse sanitaire d’urgence pour contenir une épidémie de méningite dans le comté du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, après la mort de deux jeunes personnes et une hausse rapide du nombre de cas.

Selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire, une vingtaine d’infections ont été recensées, principalement chez des étudiants. Un étudiant de 21 ans de l’université du Kent et un adolescent ont succombé à la maladie, suscitant une forte inquiétude au sein de la population locale.

L’épidémie serait liée à des interactions sociales dans des lieux fréquentés par les jeunes, notamment une boîte de nuit à Canterbury. Les autorités ont rapidement mis en place une campagne de prévention et de traitement, avec l’administration de 2 500 doses d’antibiotiques aux personnes à risque.

En parallèle, un programme de vaccination ciblée contre le méningocoque de type B (MenB) a été lancé pour les étudiants et les groupes exposés. Ce type de souche est à l’origine de la majorité des cas identifiés.

Le ministre de la Santé a qualifié la situation d’« sans précédent par son ampleur », soulignant la nécessité d’une mobilisation rapide pour éviter une propagation plus large.

Les autorités sanitaires rappellent que les symptômes peuvent inclure fièvre, maux de tête, vomissements, somnolence ou encore des extrémités froides, et appellent à consulter rapidement en cas de doute.

Si le risque pour la population générale reste jugé faible, un cas potentiellement lié à cette épidémie a été signalé en France, illustrant la vigilance accrue des autorités face à la circulation de la maladie.