Le pape Léon XIV a exhorté lundi les journalistes à mettre en lumière la réalité humaine des conflits armés et à éviter toute dérive vers la propagande. S’exprimant au Vatican devant des reporters de la chaîne d’information italienne TG2, le souverain pontife a insisté sur la responsabilité des médias dans la manière dont la guerre est racontée au public.

Le pape a encouragé les journalistes à se concentrer sur les victimes plutôt que sur les stratégies militaires ou les discours politiques. « Montrez le visage de la guerre et racontez-la à travers les yeux des victimes, afin de ne pas la transformer en jeu vidéo », a-t-il déclaré.

Dans son intervention, Léon XIV a mis en garde contre le risque que l’information devienne un instrument de propagande, notamment dans les périodes de crise internationale. Selon lui, les journalistes doivent redoubler de vigilance pour ne pas relayer sans recul les messages des autorités ou des acteurs du conflit.

« Dans les circonstances dramatiques de la guerre, telles que celles que nous vivons actuellement, l’information doit se prémunir contre le risque de se transformer en propagande », a-t-il affirmé. Le pape a également insisté sur l’importance de la vérification des informations afin que les médias ne deviennent pas « un mégaphone du pouvoir ».

Bien qu’il n’ait mentionné aucun conflit précis lors de cette rencontre, le souverain pontife a récemment multiplié les appels à mettre fin aux violences liées à la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Depuis plusieurs jours, le chef de l’Église catholique dénonce les « violences atroces » provoquées par les conflits armés et appelle à un cessez-le-feu. Ses interventions s’inscrivent dans une série de prises de position visant à encourager les efforts diplomatiques et à rappeler le coût humain des guerres en cours.