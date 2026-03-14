La Russie a désigné l’universitaire Nina Khrouchtcheva comme « agent étranger », une étiquette utilisée par les autorités pour qualifier des personnes accusées de mener des activités jugées hostiles au pays.

Âgée de 62 ans, Khrouchtcheva est professeure à The New School à New York et arrière-petite-fille de l’ancien dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, qui avait dirigé l’Union soviétique de 1953 à 1964.

Le statut d’« agent étranger » en Russie est largement utilisé contre les critiques du Kremlin et s’accompagne d’obligations administratives strictes ainsi que d’une forte connotation d’espionnage. La liste officielle comptait vendredi 1 164 personnes et organisations, dont des journalistes, des responsables politiques, des artistes et des ONG.

Contactée par Reuters, Nina Khrouchtcheva a déclaré ne pas être surprise par cette décision. « Cela aurait été négligent de leur part de ne pas le faire tôt ou tard », a-t-elle déclaré, tout en précisant qu’il était encore trop tôt pour mesurer les conséquences concrètes de cette désignation.

L’universitaire continue de se rendre en Russie pour ses travaux de recherche, malgré les tensions persistantes entre Moscou et l’Occident depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Son arrière-grand-père, Nikita Khrouchtchev, est notamment connu pour avoir dénoncé les crimes de Joseph Staline et engagé une période de relative libéralisation politique durant son mandat à la tête de l’Union soviétique.