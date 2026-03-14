La Corée du Nord a lancé plus de dix missiles balistiques samedi en direction de la mer, ont annoncé les autorités militaires de la Corée du Sud, au moment où les forces sud-coréennes et américaines mènent des exercices militaires conjoints dans la région.

Selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens, les missiles ont été tirés depuis une zone proche de Pyongyang vers 13h20 heure locale, en direction de la mer située à l’est de la péninsule coréenne. Les États-Unis et la Corée du Sud effectuent actuellement leurs exercices militaires annuels baptisés Freedom Shield.

Les garde-côtes du Japon ont également indiqué avoir détecté ce qui pourrait être un missile balistique tombé en mer. Selon la chaîne publique NHK, l’engin serait tombé en dehors de la zone économique exclusive japonaise.

Les exercices militaires conjoints menés par Washington et Séoul mobilisent des centaines de soldats et du matériel lourd, notamment des chars et des véhicules blindés, près de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Les autorités américaines présentent ces manœuvres comme purement défensives et destinées à renforcer la capacité de réaction face aux menaces de Pyongyang.

Depuis plus de vingt ans, la Corée du Nord mène régulièrement des essais de missiles balistiques et de croisière dans le cadre de son programme militaire. Pyongyang affirme avoir développé des capacités permettant de transporter des armes nucléaires.

Ces activités ont conduit à l’adoption de plusieurs séries de sanctions par le Conseil de sécurité de l’ONU depuis 2006. Malgré ces mesures, le régime nord-coréen poursuit ses essais, dénonçant régulièrement les exercices militaires américano-sud-coréens qu’il considère comme des provocations.