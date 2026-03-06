Israël affirme avoir décidé d’éliminer Khamenei dès novembre

Israël avait décidé dès novembre d’assassiner le guide suprême iranien Ali Khamenei, une opération planifiée plusieurs mois avant son exécution, a déclaré jeudi le ministre israélien de la Défense, Israel Katz.

Selon lui, la décision a été prise lors d’une réunion restreinte avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L’objectif fixé était d’éliminer le dirigeant iranien à l’horizon de la mi-2026.

Ali Khamenei a finalement été tué lors des premières heures de la campagne aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël, qui a débuté samedi. Cette opération constitue le premier assassinat du plus haut dirigeant d’un État par une frappe aérienne.

Le plan aurait ensuite été partagé avec Washington et avancé dans le calendrier après le début de manifestations en Iran. Israël craignait alors que les dirigeants iraniens, fragilisés par la situation intérieure, ne lancent une attaque contre Israël ou contre des intérêts américains dans la région.

La campagne militaire américano-israélienne approche désormais de la fin de sa première semaine. Les premières frappes ont visé des responsables militaires et politiques iraniens et ont déclenché une escalade régionale.

Depuis, l’Iran a lancé des attaques contre Israël ainsi que contre des cibles dans le Golfe et en Irak, tandis qu’Israël a intensifié ses frappes contre le Hezbollah, allié de Téhéran, au Liban.

Ces événements ont profondément bouleversé l’équilibre régional et fait craindre un élargissement du conflit au Moyen-Orient.