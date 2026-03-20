Internet sous pression en Russie : coupures, blocages et surveillance renforcée inquiètent

La Russie intensifie son contrôle sur Internet, multipliant les restrictions et les coupures qui perturbent la vie quotidienne de millions d’utilisateurs. Selon des observations de journalistes et de diplomates, ces mesures s’inscrivent dans une stratégie assumée du Kremlin visant à renforcer sa maîtrise du numérique.

Dans plusieurs grandes villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, l’accès à Internet mobile a été totalement interrompu à certains moments de la journée au cours de la semaine écoulée. Ces coupures affectent directement les activités courantes : des chauffeurs de taxi peinent à se repérer sans GPS, des employés rencontrent des difficultés à travailler et des adolescents doivent sans cesse changer de réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner les restrictions.

Parallèlement, les autorités ont durci leur encadrement des plateformes de communication. Les services de messagerie comme WhatsApp et Telegram sont désormais fortement restreints, tandis que des dizaines de réseaux VPN ont été démantelés, limitant encore davantage l’accès à des contenus bloqués.

Le Kremlin assume cette politique. Interrogé sur ces mesures, le porte-parole Dmitri Peskov a confirmé qu’elles étaient en cours, sans fournir de détails supplémentaires. Ce resserrement du contrôle numérique s’accompagne également de nouvelles lois renforçant les pouvoirs du FSB, l’agence de sécurité nationale russe.

Pour les autorités, ces restrictions visent à garantir la sécurité et à mieux contrôler l’information dans un contexte jugé sensible. Mais pour de nombreux observateurs, elles traduisent une volonté accrue de limiter l’accès à des sources indépendantes et de restreindre la liberté d’expression en ligne.

Cette « grande répression » numérique marque une nouvelle étape dans la politique de régulation d’Internet en Russie. Elle illustre la montée en puissance d’un modèle de contrôle étatique du réseau, dont les conséquences pourraient durablement transformer l’accès à l’information dans le pays.