Au moins dix patients ont perdu la vie lundi dans l’incendie d’un hôpital situé dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde, ont annoncé les autorités locales. Le feu s’est déclaré dans l’unité de traumatologie de l’établissement, provoquant une évacuation d’urgence des malades.

Selon les responsables, au moins cinq autres personnes ont été grièvement blessées. Il reste toutefois difficile de déterminer si leurs blessures sont directement liées à l’incendie ou à l’état médical qui avait conduit à leur hospitalisation.

D’après les premières informations, l’incendie aurait été provoqué par un court-circuit survenu dans le centre de traumatologie aux premières heures de la matinée. Cette hypothèse a été avancée par le ministre en chef de l’État d’Odisha, Mohan Charan Majhi, après une visite sur les lieux du drame.

Au moment de l’incident, au moins 23 patients se trouvaient dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital. Dix d’entre eux sont décédés lors de leur transfert vers une zone plus sûre, loin des flammes et de la fumée, ont précisé les autorités.

Le chef du gouvernement régional a salué l’intervention du personnel hospitalier et des agents de sécurité, qui ont tenté de sauver les patients malgré les risques. « Le personnel médical et les agents de sécurité ont risqué leur vie pour secourir les patients », a déclaré Mohan Charan Majhi.

Plusieurs membres du personnel ont été blessés au cours de l’opération de sauvetage et sont actuellement pris en charge dans des services médicaux. Une enquête devrait être menée afin de déterminer précisément les circonstances de l’incendie et les éventuelles défaillances de sécurité qui ont pu contribuer à la tragédie.