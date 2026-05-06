Humanitaires pris pour cibles : la Croix-Rouge alerte sur une hausse alarmante des attaques mortelles

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé une alerte face à la multiplication des attaques visant les travailleurs humanitaires à travers le monde. Selon l’organisation, 13 bénévoles et membres du personnel ont perdu la vie au cours des quatre premiers mois de 2026.

« Le travail humanitaire ne devrait jamais être une condamnation à mort », a déclaré le porte-parole Tommaso Della Longa lors d’un point presse à Genève. Parmi ces décès récents, neuf sont liés à des attaques violentes, tandis que quatre résultent d’accidents survenus lors de missions.

Depuis 2023, près de 100 membres du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été tués, un chiffre en nette hausse par rapport aux cinq années précédentes, où un peu plus de 30 décès avaient été recensés. L’année 2024 a été identifiée comme la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires.

Les données montrent également que cette violence touche principalement les personnels locaux. En 2025, 99 % des humanitaires tués dans le monde étaient des travailleurs nationaux, soulignant leur exposition particulière aux risques sur le terrain.

Au sein du réseau de la FICR, la proportion de décès liés à des actes violents a fortement augmenté, atteignant 92 % en 2024. Selon l’organisation, ces attaques ne sont pas isolées mais s’inscrivent dans une tendance globale inquiétante.

La FICR avertit que cette insécurité croissante compromet l’accès à l’aide humanitaire et prive des populations vulnérables de services essentiels. Elle appelle les États à respecter le droit international humanitaire et à garantir la protection des travailleurs humanitaires.

Face à cette situation, l’organisation exhorte la communauté internationale à agir pour enrayer ce cycle de violence, afin d’éviter que les attaques contre les humanitaires ne deviennent une norme.