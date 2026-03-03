Des affrontements entre troupes pakistanaises et afghanes ont fait au moins 42 morts parmi les civils afghans en six jours de conflit, a indiqué mardi la mission des Nations unies en Afghanistan (MANUA). Les combats se sont intensifiés le long de la vaste frontière commune, marquant la pire flambée de violence entre les deux voisins sud-asiatiques depuis des années.

Selon la MANUA, ce bilan reste provisoire. La mission a appelé à un cessez-le-feu immédiat afin d’éviter une nouvelle escalade dans une région déjà fragilisée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran. Les violences actuelles font craindre l’ouverture d’un nouveau conflit prolongé.

La semaine dernière, le Pakistan a lancé des frappes aériennes sur plusieurs grandes villes afghanes. Islamabad affirme avoir mené des attaques ciblées contre des sites militaires talibans, notamment en tirant des missiles air-sol, et accuse les autorités talibanes d’abriter des militants responsables d’attaques contre le territoire pakistanais. Les talibans ont rejeté ces accusations, niant tout soutien à des groupes armés.

Le ministre pakistanais de l’Information, Attaullah Tarar, a déclaré mardi que des frappes aériennes « réussies » avaient été menées, tandis qu’une source sécuritaire a indiqué qu’Islamabad pourrait viser de hauts responsables talibans. De son côté, Kaboul n’a pas confirmé ces informations mais dénonce des attaques contre son territoire.

Les combats se sont déroulés mardi en plusieurs points le long de la frontière, alimentant les tensions entre deux anciens alliés devenus rivaux. Alors que les pertes civiles s’alourdissent, la communauté internationale redoute un engrenage militaire aux conséquences imprévisibles pour la stabilité régionale.