Le Royaume-Uni a annoncé dimanche le déblocage de plus de 5 millions de livres sterling, soit environ 6,6 millions de dollars, d’aide d’urgence pour soutenir les opérations humanitaires au Liban. Cette assistance intervient dans un contexte d’escalade des tensions régionales et d’aggravation de la situation humanitaire dans le pays.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a indiqué que ces fonds seraient destinés à soutenir plusieurs organisations impliquées dans l’aide aux populations touchées par le conflit. L’aide bénéficiera notamment à la Croix-Rouge libanaise, au Fonds humanitaire des Nations unies pour le Liban et au Programme alimentaire mondial.

« Aujourd’hui, je mobilise plus de 5 millions de livres de fonds d’urgence (…) afin de soutenir l’action humanitaire du gouvernement libanais », a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique dans un communiqué.

Yvette Cooper a également condamné les attaques menées par le Hezbollah contre Israël, appelant à leur arrêt immédiat. Selon elle, les actions du mouvement chiite, qu’elle qualifie de groupe terroriste interdit, risquent d’entraîner une nouvelle fois la population libanaise dans un conflit qu’elle ne souhaite pas.

La ministre britannique a estimé que ces opérations s’inscrivaient dans une stratégie influencée par l’Iran et qu’elles contribuaient à déstabiliser davantage la région. Elle a averti que la poursuite des hostilités pourrait aggraver la crise humanitaire et économique déjà profonde que traverse le Liban.

Face à cette situation, Londres appelle à une intensification des efforts diplomatiques afin d’éviter une extension du conflit. Yvette Cooper a indiqué avoir récemment échangé avec le Premier ministre libanais, le ministre israélien des Affaires étrangères ainsi qu’avec plusieurs partenaires européens et américains afin de coordonner les réponses à la crise.

Cette aide humanitaire intervient alors que de nombreux civils libanais sont déplacés par les violences et que les organisations humanitaires alertent sur l’augmentation des besoins urgents en nourriture, soins médicaux et abris.