Face à la flambée des prix de l’énergie, l’AIE appelle à télétravailler et à limiter les vols

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a recommandé vendredi une série de mesures concrètes pour atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie, parmi lesquelles le recours accru au télétravail et la réduction des déplacements en avion. Ces propositions interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques ayant fortement perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

La guerre impliquant les États-Unis et Israël contre l’Iran a contribué à une envolée des prix du pétrole, alimentant les inquiétudes autour d’un regain d’inflation à l’échelle mondiale. Pour y faire face, l’AIE a récemment validé une libération record de pétrole issue de ses stocks stratégiques.

Dans un rapport publié vendredi, l’organisation a détaillé une série d’actions immédiates que gouvernements, entreprises et ménages peuvent adopter pour réduire leur consommation d’énergie. Parmi les principales recommandations figurent l’extension du télétravail, la diminution des vitesses sur autoroute d’au moins 10 km/h et la limitation des voyages aériens lorsque des alternatives existent.

Selon l’AIE, ces mesures visent à soulager la pression sur les consommateurs, confrontés à une hausse rapide des coûts énergétiques. Elles s’inscrivent dans une approche globale visant à réduire la demande tout en stabilisant les marchés.

Le directeur exécutif de l’agence, Fatih Birol, a souligné que cette stratégie s’accompagne d’efforts diplomatiques intenses avec les principaux acteurs du secteur énergétique mondial. Il a rappelé que l’organisation restait en contact étroit avec les grands pays producteurs et consommateurs afin de coordonner les réponses à la crise.

Ces recommandations, bien que temporaires, illustrent l’ampleur des défis posés par les tensions internationales sur l’approvisionnement énergétique. Elles pourraient également relancer le débat sur les modes de consommation et la transition vers des pratiques plus sobres en énergie.