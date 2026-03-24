Diplomatie : Pékin proteste après une intrusion dans son ambassade à Tokyo

La Chine a adressé une protestation officielle au Japon après une intrusion qualifiée d’« effraction » dans son ambassade à Tokyo, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon Pékin, un individu se présentant comme un militaire en service des Forces d’autodéfense japonaises a escaladé un mur pour pénétrer dans l’enceinte diplomatique mardi matin.

Les autorités chinoises ont dénoncé une violation grave de la sécurité de leur représentation diplomatique et ont demandé au Japon de faire toute la lumière sur cet incident.

Le ministère des Affaires étrangères a également exhorté Tokyo à renforcer les mesures de protection autour de l’ambassade afin d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

Aucune information supplémentaire n’a été immédiatement fournie sur les motivations de l’intrus ni sur d’éventuelles arrestations.

Cet incident intervient dans un contexte de relations déjà sensibles entre les deux pays, marquées par des différends territoriaux et des tensions géopolitiques en Asie de l’Est.

Il pourrait raviver les frictions diplomatiques entre Pékin et Tokyo, alors que la sécurité des représentations étrangères constitue un enjeu majeur dans les relations internationales.