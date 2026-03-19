Des rhinocéros ont fait leur retour dans le parc national de la vallée de Kidepo, en Ouganda, plus de quatre décennies après leur disparition causée par le braconnage intensif.

Deux rhinocéros blancs du Sud ont été relâchés après un long transfert depuis un ranch privé, marquant la première étape d’un programme visant à réintroduire huit animaux dans cette réserve du nord-est du pays. Le dernier rhinocéros y avait été abattu en 1983.

À l’époque, l’instabilité politique avait favorisé le braconnage massif, entraînant l’élimination totale de l’espèce dans les parcs ougandais. Le pays comptait autrefois environ 700 rhinocéros à l’état sauvage.

Cette initiative est pilotée par l’Autorité ougandaise de la faune sauvage, en partenariat avec des organisations de conservation. Elle vise à restaurer une espèce emblématique et à renforcer la biodiversité dans la région.

Les autorités espèrent que ces premiers individus permettront de reconstituer une population durable à long terme, tout en contribuant au développement du tourisme et à la protection des écosystèmes.

Ce retour des rhinocéros symbolise une avancée majeure pour la conservation en Ouganda, illustrant les efforts déployés pour réparer les conséquences du braconnage et préserver le patrimoine naturel du pays.