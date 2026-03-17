Le réseau électrique national cubain s’est effondré lundi, privant environ 10 millions de personnes d’électricité, ont annoncé les autorités. Cette panne généralisée intervient dans un contexte de crise énergétique aggravée par un manque chronique de carburant et des infrastructures vieillissantes.

L’opérateur du réseau, l’UNE, a indiqué enquêter sur les causes de cet incident majeur. Les autorités ont écarté l’hypothèse d’une panne isolée dans une centrale électrique, évoquant plutôt un problème global du système, possiblement lié à des défaillances dans les lignes de transmission.

Cette coupure massive s’inscrit dans une série de pannes récurrentes qui frappent l’île depuis plusieurs mois, parfois pendant des heures voire des jours. Ces interruptions ont déjà suscité des tensions sociales, avec des manifestations inhabituelles signalées récemment dans ce pays dirigé par un régime communiste.

La situation énergétique de Cuba est fortement affectée par un manque de carburant. Le pays dépend largement des importations de pétrole, notamment en provenance du Venezuela, son principal allié. Or, ces approvisionnements ont été perturbés, contribuant à fragiliser davantage un réseau électrique déjà obsolète.

Les pressions américaines ont également accentué les difficultés d’approvisionnement, limitant l’accès de Cuba aux ressources énergétiques. Cette combinaison de facteurs a mis à rude épreuve la capacité du pays à maintenir un service électrique stable.

Face à l’urgence, les autorités ont commencé à rétablir progressivement le courant en reconnectant des microsystèmes locaux, une première étape technique pour redémarrer l’ensemble du réseau. Toutefois, un retour complet à la normale pourrait nécessiter plusieurs jours.

Cette panne généralisée souligne la gravité de la crise énergétique cubaine, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne de la population, notamment en matière de transport, de santé et d’accès aux services essentiels.