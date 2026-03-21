Costa Rica : un ancien juge suprême extradé vers les États-Unis, une première historique

Le Costa Rica a franchi un tournant judiciaire majeur en extradant vendredi l’un de ses propres ressortissants vers les États-Unis. Celso Gamboa, ancien président de la Cour suprême et ex-ministre de la Sécurité, est désormais entre les mains de la justice américaine, où il est poursuivi pour trafic international de drogue.

Cette décision marque une première dans l’histoire du pays, rendue possible par une réforme judiciaire adoptée en 2025, qui a levé l’interdiction d’extrader des citoyens costariciens. Cette évolution législative s’inscrit dans une volonté de renforcer la lutte contre le crime organisé, dont l’influence a fortement augmenté ces dernières années.

Le procureur général Carlo Diaz a salué une décision « forte », affirmant que le Costa Rica envoyait un message clair : aucun citoyen ne peut se soustraire à la justice en invoquant sa nationalité. L’extradition de Celso Gamboa illustre ainsi un changement profond dans l’approche du pays face à la criminalité transnationale.

Ancienne figure influente du système judiciaire et politique, Gamboa avait été démis de ses fonctions à la Cour suprême en 2018 sur fond d’accusations de corruption. Son cas a suscité un débat intense au sein du pays, alimentant les inquiétudes sur d’éventuels liens entre les élites politiques et les réseaux criminels.

Son extradition intervient dans un contexte de montée de la violence liée au narcotrafic, dans un pays longtemps considéré comme l’un des plus sûrs d’Amérique latine. Les autorités cherchent désormais à enrayer cette évolution en adoptant des mesures plus strictes et en renforçant la coopération internationale.

Cette affaire pourrait faire jurisprudence et ouvrir la voie à d’autres extraditions de ressortissants costariciens impliqués dans des activités criminelles à l’étranger, marquant une nouvelle étape dans la lutte contre le crime organisé dans la région.