La Corée du Nord a organisé dimanche des élections destinées à renouveler l’Assemblée populaire suprême, l’organe législatif du pays chargé d’approuver officiellement les politiques de l’État et de nommer les plus hauts responsables. L’annonce a été faite par l’agence de presse officielle KCNA, qui a rapporté une participation presque totale des électeurs.

Selon les médias d’État, près de 99,99 % des électeurs inscrits avaient voté à 18 heures dimanche. Les autorités nord-coréennes présentent traditionnellement ces scrutins comme une démonstration d’unité nationale, bien que le processus électoral soit étroitement contrôlé par le pouvoir en place.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a lui-même pris part au vote dans une mine de charbon exploitée par de jeunes travailleurs. Lors de cette visite, il a souligné l’importance stratégique de l’industrie charbonnière pour l’économie nationale et pour la mise en œuvre du plan économique quinquennal du pays, selon les informations relayées par les médias officiels.

L’agence KCNA a également indiqué que des citoyens nord-coréens résidant en Chine et dans d’autres pays socialistes avaient participé au scrutin, contribuant à ce taux de participation particulièrement élevé.

L’Assemblée populaire suprême est théoriquement chargée d’élaborer et de gérer les politiques publiques dans tous les domaines de l’État. Dans la pratique, son rôle consiste surtout à entériner les décisions déjà prises par le Parti des travailleurs de Corée, qui détient l’essentiel du pouvoir politique dans le pays.

Kim Jong Un dirige la Corée du Nord en cumulant plusieurs fonctions clés : il est secrétaire général du Parti des travailleurs, président de la Commission des affaires d’État et commandant suprême des forces armées, consolidant ainsi son contrôle sur les principales institutions politiques et militaires du pays.