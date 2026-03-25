Brésil : Bolsonaro assigné à résidence pour raisons de santé

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été autorisé à purger sa peine de prison en résidence surveillée, en raison de son état de santé, a décidé la Cour suprême.

Hospitalisé pour une pneumonie, le dirigeant de 71 ans bénéficiera de cette mesure à sa sortie de l’hôpital, selon une décision du juge Alexandre de Moraes.

Cette assignation à résidence sera réévaluée dans un délai de 90 jours afin de déterminer si elle doit être prolongée.

Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour avoir comploté un coup d’État après sa défaite à l’élection présidentielle de 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva.

Ses avocats avaient demandé à plusieurs reprises une mesure de « détention humanitaire » en raison de son état de santé, requêtes qui avaient jusqu’ici été rejetées.

La décision de la justice marque donc un revirement, justifié par des considérations médicales.

Selon la défense, cette mesure permet de rétablir une certaine cohérence dans la jurisprudence.

Ce dossier reste hautement sensible au Brésil, où la condamnation de l’ancien président continue de susciter de fortes divisions politiques.