Belgique : l’armée déployée pour protéger les sites juifs après des attaques antisémites

La Belgique a décidé de déployer des soldats dans plusieurs grandes villes afin de renforcer la sécurité des sites liés à la communauté juive, après une série d’incidents qualifiés d’antisémites.

Des militaires ont été positionnés notamment à Bruxelles et à Anvers pour sécuriser les lieux sensibles, dans un contexte de tensions accrues.

Cette mesure intervient après une explosion survenue ce mois-ci dans une synagogue à Liège, un acte que les autorités belges ont explicitement qualifié d’attaque antisémite.

Le ministre de la Défense, Théo Francken, a justifié ce déploiement en affirmant que « la sécurité est un droit fondamental », soulignant la nécessité de protéger les citoyens face à la montée des menaces.

Les autorités évoquent également des incidents similaires aux Pays-Bas, qui ont contribué à renforcer la vigilance dans la région.

Ce retour de militaires dans l’espace public illustre la gravité de la situation sécuritaire et la volonté du gouvernement de prévenir de nouvelles attaques.

Il s’inscrit dans un contexte plus large de hausse des actes antisémites en Europe, en lien avec les tensions internationales et les conflits en cours.