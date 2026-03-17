Des fragments de missiles balistiques tirés par l’Iran ainsi que des débris d’intercepteurs israéliens sont tombés lundi à proximité de la vieille ville de Jérusalem et de plusieurs de ses lieux saints majeurs, ont indiqué les autorités israéliennes. L’incident s’est produit dans le contexte du conflit opposant Israël et les États-Unis à l’Iran.

Selon la police israélienne, des fragments ont été retrouvés autour de la vieille ville fortifiée ainsi qu’à proximité de sites religieux parmi les plus importants pour les trois grandes religions monothéistes. Les débris proviendraient à la fois de missiles iraniens et des systèmes de défense israéliens utilisés pour les intercepter.

Malgré la gravité potentielle de la situation, aucune victime ni dégât majeur n’ont été signalés dans les principaux lieux de culte. L’église du Saint-Sépulcre, site central du christianisme, n’a pas été endommagée, pas plus que le plateau voisin connu des musulmans comme l’esplanade des Mosquées et des juifs comme le Mont du Temple.

Ces sites religieux, situés au cœur de la vieille ville de Jérusalem-Est, sont parmi les lieux les plus sensibles au monde sur le plan religieux et politique. Le moindre incident à proximité de ces monuments peut provoquer de fortes tensions dans la région.

Les services d’urgence et les forces de sécurité ont été déployés dans la zone afin de sécuriser les lieux et d’inspecter les fragments tombés dans le secteur. Des équipes spécialisées examinent les débris afin de déterminer précisément leur origine et les circonstances de leur chute.

Cet incident intervient alors que le conflit régional s’intensifie, avec des échanges de frappes entre l’Iran, Israël et leurs alliés. La chute de débris à proximité de sites religieux majeurs souligne les risques que fait peser la guerre sur des zones densément peuplées et hautement symboliques.