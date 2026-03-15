Douze médecins, infirmières et ambulanciers ont été tués lors d’une attaque contre un centre de soins de santé primaires dans le sud du Liban, a annoncé le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon l’OMS, l’attaque a visé vendredi soir le centre de santé de Bourj Qalaouiyeh, dans un contexte d’escalade des tensions et des combats dans la région. Les victimes étaient des personnels médicaux qui travaillaient dans l’établissement au moment de l’attaque.

Dans un message publié sur le réseau social X, Tedros Adhanom Ghebreyesus a évoqué « un développement tragique » dans l’intensification de la crise au Moyen-Orient. Il a précisé que ces décès s’ajoutaient à d’autres attaques récentes contre des structures médicales.

Plus tôt dans la journée, deux ambulanciers avaient également été tués lors d’une attaque visant un établissement de santé dans la localité d’Al Sowana, portant le nombre total de travailleurs de la santé tués en moins de 24 heures à quatorze.

Ces violences surviennent alors que le conflit régional s’intensifie et que les affrontements entre Hezbollah et Israël se poursuivent le long de la frontière libanaise, dans le sillage de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

L’OMS a rappelé que les installations médicales et le personnel de santé doivent être protégés conformément au droit international humanitaire.