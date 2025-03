Zurich supprime les annonces en français à son aéroport

L’aéroport de Zurich ne diffusera plus d’annonces en français. Désormais, seules l’allemand et l’anglais seront utilisées, dans le cadre d’un nouveau concept visant à réduire le nombre d’annonces sonores et à s’aligner sur une tendance internationale, a annoncé lundi la porte-parole de l’aéroport, Livia Caluori.

Cette décision a été prise après l’analyse des données des utilisateurs du site de Zurich Airport. Selon ces statistiques, seuls 1 % des visiteurs avaient cliqué sur la version française, ce qui a conduit à juger superflue la présence du français dans les annonces publiques.

L’aéroport justifie ce choix par une volonté d’améliorer le confort des passagers en réduisant le bruit ambiant, tout en suivant l’exemple d’autres grands hubs internationaux qui limitent les messages diffusés. Cette mesure ne concerne toutefois pas les affichages numériques et les services en français accessibles via Internet.

Face aux critiques potentielles, la direction de l’aéroport rappelle que les nouvelles technologies permettent aux francophones d’accéder facilement aux informations via des traducteurs intégrés aux navigateurs web, facilitant ainsi la compréhension des annonces et des instructions.

Ce choix risque néanmoins d’alimenter le débat en Suisse, où le français est l’une des langues nationales. Certains y verront une simple rationalisation, tandis que d’autres dénonceront une mise à l’écart de la diversité linguistique helvétique au profit d’une logique d’optimisation.