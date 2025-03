Mark Zuckerberg se déguise façon Claude François pour l’anniversaire de sa femme

D’une manière non conventionnelle et avec une performance surprenante, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a célébré le 40e anniversaire de sa femme.

Zuckerberg est apparu dans une vidéo publiée sur Instagram, vêtu du célèbre costume bleu brillant du chanteur américain Benson Boone, pour danser à la fête d’anniversaire de son épouse, Priscilla Chan.

Le PDG de Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a d’abord marché sur scène en portant un simple costume noir avant que deux personnes ne déchirent sa tenue officielle, révélant ainsi le costume bleu brillant.

Il a ensuite sauté sur le piano, recréant entièrement la performance de Boone pour la chanson Beautiful Things lors des Grammy Awards 2025, mais sans le célèbre salto arrière du chanteur.

Il a commenté la publication en disant : « Votre femme n’a qu’une seule fois 40 ans ! Un clin d’œil à @bensonboone pour le costume et la nouvelle chanson. »

De son côté, son épouse est apparue ravie de la performance dansante de son mari, riant et profitant du moment au milieu de la foule.

Pour rappel, Zuckerberg et Chan sont tombés amoureux en 2003 alors qu’ils étudiaient à l’Université de Harvard. Ils se sont mariés neuf ans plus tard et ont depuis eu trois filles : Maxima (9 ans), August (7 ans) et Aurelia (2 ans).