Zendaya se glisse dans la peau de Ronnie Spector pour le biopic “Be My Baby”

La star américaine incarnera la chanteuse des Ronettes dans un film réalisé par Barry Jenkins et produit par A24. Une œuvre qui s’annonce ambitieuse, intime, et taillée sur mesure pour Zendaya, qui co-produit également le projet.

Une icône musicale, un casting de rêve

Annoncé depuis plusieurs années, Be My Baby devient enfin réalité. Adapté des mémoires de Ronnie Spector, le film se concentrera sur une période clé de sa vie : sa relation marquée par les abus avec le producteur Phil Spector. Loin du biopic classique, Barry Jenkins, oscarisé pour Moonlight, promet un regard personnel sur l’artiste, évitant les pièges du récit linéaire. Zendaya, choisie par Ronnie Spector elle-même avant sa mort en 2022, prêtera ses traits et sa voix à la chanteuse emblématique du groupe The Ronettes.

Aux côtés de Jenkins, le scénariste David Kajganich, connu pour Bones and All ou Suspiria, apporte sa patte sensible et sombre à cette histoire douloureuse. Ensemble, ils ambitionnent de restituer la richesse émotionnelle d’une femme marquée par la violence, mais aussi par le génie musical et une volonté de survie farouche.

Un rôle sur mesure pour Zendaya

Connue pour ses performances dans Euphoria, Malcolm & Marie ou Dune, Zendaya élargit encore sa palette avec ce rôle exigeant. Actrice, chanteuse, productrice : elle mobilise ici tout son talent. Son passé musical – un album solo, des bandes originales et un duo surprise à Coachella en 2023 – renforce sa légitimité à incarner une figure aussi emblématique que Ronnie Spector.

Avec Be My Baby, elle poursuit sa collaboration avec le studio A24 et confirme son statut d’artiste complète. Ce projet s’annonce comme une nouvelle étape majeure dans sa carrière, à la croisée de la musique, du cinéma et de l’engagement personnel.