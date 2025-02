Zagreb inaugure la “HaHaHouse”, un musée du rire unique en son genre

Dans un monde où le stress et la morosité prennent souvent le dessus, une initiative originale vient égayer le quotidien des habitants et des visiteurs de la capitale croate. Le musée du rire “HaHaHouse” a ouvert ses portes à Zagreb, offrant une expérience immersive et décalée pour chasser la négativité grâce à l’humour et l’amusement.

Conçu par Andrea Golubic, ce musée hors du commun est né en pleine pandémie avec un objectif clair : remonter le moral des visiteurs en les plongeant dans un univers fantaisiste et interactif. Dès leur arrivée, les participants sont enveloppés d’une fumée blanche avant de pénétrer dans une gigantesque machine à laver qui les propulse dans un toboggan menant à un bassin de boules blanches. Une entrée en matière surprenante qui donne le ton d’une aventure placée sous le signe du rire.

S’étendant sur 450 m², la “HaHaHouse” se compose de huit zones interactives, chacune explorant une facette de l’humour. Parmi les attractions phares, on trouve un chœur de poulets en caoutchouc et une arène de sumo où les visiteurs s’affrontent en costumes gonflables. Le musée met également à l’honneur l’histoire de l’humour, des jeux de mots à la satire, offrant une dimension culturelle à l’expérience.

Le concept séduit petits et grands, avec une attention particulière portée aux adultes, invités à retrouver leur âme d’enfant à travers les différentes installations. L’initiative a même attiré l’intérêt d’institutions comme les hôpitaux psychiatriques et les écoles, qui y voient un potentiel thérapeutique et éducatif.

Selon Andrea Golubic, “le rire est un remède pour l’âme”. Un sentiment partagé par les premiers visiteurs, qui ressortent enchantés et légers après cette immersion dans un monde où la bonne humeur est reine.

Avec la “HaHaHouse”, Zagreb prouve que l’humour peut être un formidable vecteur de bien-être et de lien social. Une initiative originale qui pourrait bien i