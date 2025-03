YouTube modifie sa méthode de comptabilisation des vues pour les Shorts

YouTube Shorts a introduit un nouveau changement dans sa façon de comptabiliser les vues, rapprochant ainsi ses analyses des vidéos courtes de celles proposées par Instagram et TikTok, ses deux principaux concurrents. En effet, la plateforme va abandonner la condition de durée minimale de visionnage qui était auparavant nécessaire pour qu’une vue soit comptabilisée lorsqu’un utilisateur regardait un Short.

À partir du 31 mars, chaque lecture ou relecture d’un Short sera désormais considérée comme une vue, sans exigence de durée. Cette évolution devrait entraîner une hausse visible du nombre de vues pour les créateurs de contenu, dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle.

Cependant, YouTube continuera à suivre les “vues engagées” (Engaged Views), qui sont définies comme les lectures ayant duré un certain temps, afin de fournir des données plus qualitatives. La plateforme a précisé que ce changement n’aura aucun impact sur les revenus des créateurs ni sur leur éligibilité au Programme Partenaire YouTube, qui continueront à être évalués selon les vues engagées.

De leur côté, Instagram et TikTok définissent une “vue” comme le nombre de fois où une vidéo est lancée, tout en fournissant d’autres indicateurs pour mesurer le temps de visionnage réel.

Puisque YouTube Shorts, Instagram et TikTok revendiquent chacun plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, il est logique que ces plateformes adoptent des critères similaires pour comptabiliser les vues, ce qui permet aux créateurs de mesurer leur portée de manière plus cohérente à travers les différents services.