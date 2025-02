Yann Moix provoque une polémique en s’attaquant aux adultes qui jouent aux jeux vidéo

Invité à s’exprimer sur la relation entre jeux vidéo et violence, Yann Moix a déclenché une vague d’indignation après des propos particulièrement virulents. Lors de l’émission Pascale, Éric, Yann et les autres, diffusée sur C8, l’écrivain et chroniqueur a qualifié de « demeurés » les adultes pratiquant le jeu vidéo, ajoutant qu’il n’avait « aucun respect » pour eux. Il a également affirmé que ces jeux étaient « abêtissants » et qu’il existait « des choses plus intelligentes à faire que d’insulter sa propre intelligence » en jouant.

Ses déclarations ont immédiatement fait réagir la communauté des joueurs en ligne. Plusieurs figures du milieu, comme les streameurs Domingo et Étoiles, ainsi que le journaliste Samuel Étienne et la DJ Ava Mind, ont exprimé leur désaccord, certains avec humour, d’autres avec indignation. La polémique intervient alors que le débat sur l’influence des jeux vidéo a été relancé à la suite du meurtre de Louise, une fillette de 11 ans, pour lequel le principal suspect, Owen L., a déclaré avoir agi après une frustration liée à une défaite sur Fortnite.

Cette affaire a aussi vu le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, suggérer un lien entre le crime et l’addiction aux jeux vidéo, une affirmation réfutée par des experts et des organismes du secteur. Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs et Video Games Europe ont rappelé que « les études scientifiques récentes ne démontrent aucun lien entre jeux vidéo et comportements violents ».

Alors que le débat sur l’impact des jeux vidéo continue d’animer les médias, Yann Moix assume pleinement ses propos et s’attend, selon ses dires, à recevoir des menaces sur Internet. Ses critiques, jugées méprisantes par de nombreux internautes, soulèvent une nouvelle fois la question des préjugés entourant le jeu vidéo et ses pratiquants.