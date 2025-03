Will Smith annonce la sortie de son premier album complet depuis 20 ans

L’acteur Will Smith, également connu en tant que rappeur, a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel album dans une publication sur son compte officiel Instagram.

Samedi, Smith a écrit : « Officiellement… mon nouvel album, basé sur une histoire vraie, sortira le 28 mars. Je travaille sur ce projet depuis un moment et j’ai hâte de le partager avec vous tous.

Cet album marque son retour après 20 ans d’absence depuis son dernier opus, Lost and Found, sorti en 2005.

Pour ce nouvel album, Smith collabore avec Teyana Taylor, Jack Ross et Obanga. De plus, son ami de longue date et ancien partenaire musical, DJ Jazzy Jeff, qui avait contribué à son tube Summertime en 1991, sera présent sur le morceau d’ouverture.

En janvier dernier, Smith a sorti la chanson Beautiful Scars. Peu après, il a évoqué dans une interview accordée à l’émission Big Boy’s Neighborhood la différence entre sa nouvelle musique et certains de ses travaux précédents.

Il a alors déclaré : « Il y a quelque chose de spécial, une marque appelée Will Smith, qui est un peu différente de l’homme que je suis. Cette marque ne représente qu’une infime partie de ma personnalité et elle s’est élargie d’une manière qui peut donner l’impression d’une prison.