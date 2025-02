Wes Anderson s’attaque à l’espionnage avec The Phoenician Scheme

Après avoir adapté plusieurs nouvelles de Roald Dahl pour Netflix, Wes Anderson change de registre et s’essaie au film d’espionnage avec The Phoenician Scheme. Prévu pour une sortie avant l’été, ce douzième long-métrage du cinéaste américain racontera “l’histoire d’une famille et de son entreprise”, selon le synopsis relayé par Allociné. Plus précisément, le récit mettra en scène la relation entre un père et sa fille, sur fond d’intrigue secrète.

Comme à son habitude, Wes Anderson s’entoure d’un casting prestigieux. Benicio del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Mathieu Amalric et Jeffrey Wright seront à l’affiche, rejoints par Michael Cera et Riz Ahmed, nouveaux venus dans l’univers du réalisateur. À noter également la participation de Charlotte Gainsbourg, qui devient la troisième actrice française à tourner sous sa direction, après Léa Seydoux et Lyna Khoudri.

La sortie américaine se fera en deux temps : une première diffusion limitée le 30 mai, suivie d’une distribution plus large à partir du 6 juin. Si la date française n’a pas encore été annoncée, elle devrait coïncider avec la sortie internationale. Par ailleurs, une présentation au Festival de Cannes semble plausible, d’après Deadline, le réalisateur ayant déjà été sélectionné plusieurs fois sur la Croisette, notamment avec Moonrise Kingdom en 2012 et Asteroid City en 2023.

Enfin, Wes Anderson continue de marquer son empreinte dans le monde du cinéma avec une exposition qui lui sera consacrée à la Cinémathèque française du 19 mars au 27 juillet 2025. Un hommage à son style unique, fait de symétries millimétrées et d’esthétiques pastel, qui continue d’influencer le septième art.