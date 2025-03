Wes Anderson à la Cinémathèque : une plongée dans son univers coloré

La Cinémathèque française consacre, du 19 mars au 27 juillet 2025, une exposition inédite au cinéaste américain Wes Anderson. À travers une sélection de costumes, maquettes, accessoires et documents de travail, cette rétrospective explore le style visuel singulier du réalisateur, son approche narrative et ses inspirations artistiques.

Le parcours de l’exposition permet de découvrir les coulisses de ses films emblématiques, de Rushmore à The French Dispatch, en passant par The Grand Budapest Hotel ou Fantastic Mr. Fox. Des éléments de décors, des croquis préparatoires et des storyboards originaux dévoilent le processus créatif d’Anderson, connu pour son esthétique symétrique, ses couleurs pastels et son goût pour la minutie.

En plus des objets issus de ses tournages, l’exposition met en lumière ses influences artistiques et cinématographiques, de François Truffaut à Jacques Tati, ainsi que les thèmes récurrents qui traversent son œuvre : la famille, la nostalgie, la solitude et le passage à l’âge adulte. L’objectif est de montrer comment Anderson a su imposer une identité visuelle et narrative forte, influençant toute une génération de réalisateurs.

Conçue en collaboration avec le Design Museum de Londres, qui accueillera une version remaniée après Paris, cette exposition s’accompagne de projections spéciales et de rencontres autour de son cinéma. Une occasion unique de découvrir l’univers d’un cinéaste à l’esthétique immédiatement reconnaissable et d’explorer son impact sur le septième art contemporain.