Washington humilie Raphaël Glucksmann après sa sortie sur la statue de la Liberté

La Maison-Blanche n’a pas mâché ses mots à l’égard de Raphaël Glucksmann, après les propos de l’eurodéputé français demandant aux États-Unis de « rendre la statue de la Liberté ». La porte-parole de l’administration Trump, Karoline Leavitt, a vivement réagi lundi 17 mars en qualifiant l’homme politique français de « petit politicien inconnu », avant d’ajouter : « C’est seulement grâce aux États-Unis d’Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd’hui, donc ils devraient être très reconnaissants envers notre grand pays. »

À l’origine de cette querelle diplomatique, une intervention de Raphaël Glucksmann lors d’un meeting de son parti Place Publique, où il critiquait la politique de Donald Trump et le désengagement américain en Ukraine. L’eurodéputé de centre-gauche a fustigé un pays qui vire des chercheurs et qui a basculé du côté des tyrans, suggérant que les Américains ne méritaient plus ce symbole de liberté : « Rendez-nous la statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. »

L’attaque n’est pas passée inaperçue outre-Atlantique. La réaction de Karoline Leavitt, dans un ton typique de l’administration Trump, témoigne de la nervosité de Washington face aux critiques européennes croissantes à l’encontre de la politique étrangère américaine.

L’argument de la Maison-Blanche rappelant le rôle des États-Unis dans la libération de la France en 1944 a suscité des réactions contrastées en France. Certains y voient une mémoire sélective, occultant l’aide française durant la guerre d’indépendance américaine et la profonde amitié historique entre les deux nations.