“Wakfu” : la saison finale financée en un temps record sur Kickstarter

Les fans de Wakfu ont répondu massivement à l’appel. En seulement trois heures, la campagne de financement participatif lancée par Ankama le 12 février a atteint son objectif initial de 500 000 euros, assurant ainsi la production de la cinquième et ultime saison de la série. Moins de 24 heures plus tard, la cagnotte dépassait déjà le million d’euros, permettant de débloquer des contenus bonus, notamment un générique de fin inédit réalisé en collaboration avec un artiste.

Une ultime saison très attendue

Prévue pour conclure les aventures de Yugo et de la Confrérie du Tofu face au Comte Harebourg, cette nouvelle saison repose en grande partie sur la générosité des fans. Le coût de production est estimé à 500 000 euros par épisode, soit un total de 13 millions d’euros. Ankama prévoit de financer entre 50 et 60 % de cette somme grâce à ses partenaires et aux aides régionales, le reste étant couvert par les contributions des fans via Kickstarter.

Plusieurs paliers additionnels ont été établis, allant jusqu’à 4 millions d’euros, afin d’enrichir la série avec des épisodes spéciaux et une mini-série dérivée composée de sept épisodes de dix minutes chacun. Pour remercier les contributeurs, Ankama propose des récompenses variées selon le montant des dons : objets exclusifs en jeu, peluches, vinyles, et même la possibilité d’enregistrer une voix dans la série.

Un financement participatif qui fonctionne

Ce n’est pas la première fois qu’Ankama fait appel à ses fans pour concrétiser un projet Wakfu. En 2020, la quatrième saison avait déjà été partiellement financée par un Kickstarter, récoltant 1,5 million d’euros. Grâce à ce succès, treize épisodes et deux spéciaux avaient pu voir le jour, diffusés entre février et mars 2024 sur France.tv et Okoo.

Avec cette cinquième saison, Ankama promet une conclusion grandiose à l’histoire de Wakfu, une série qui a su conquérir son public depuis son lancement en 2008. Reste à voir jusqu’où ira la collecte et quelles surprises supplémentaires pourront être intégrées à cette aventure finale.