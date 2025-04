Votre nouveau secret pour gérer le stress psychologique

Le stress joue un rôle important dans la réduction de la capacité de l’esprit à être créatif et à prendre des décisions intelligentes et non conventionnelles. En revanche, la pensée créative peut aider à réduire le stress et l’anxiété. C’est une équation complexe : est-il possible de surmonter les pressions psychologiques et d’entrer dans un état créatif ? C’est ce à quoi plusieurs études ont tenté de répondre.

Qui l’emporte… la créativité ou le stress ?

La créativité est définie comme la capacité à produire de nouvelles idées innovantes, et elle ne se limite pas seulement aux arts, mais englobe aussi la résolution de problèmes et le développement des affaires. Elle nécessite une étincelle interne qui pousse à l’innovation.

Alors que certaines études indiquent que la créativité peut réduire le stress, une étude chinoise a montré le contraire, en expliquant que le stress aigu affaiblit la pensée créative et réduit les différences entre les individus en termes de capacités créatives.

Une autre étude de l’Université de Toronto a révélé que le stress chronique affecte négativement les fonctions cérébrales, nerveuses et immunitaires, diminuant les capacités cognitives, notamment la pensée créative. Ces changements peuvent durer à long terme.

En fin de compte, il semble que la relation entre le stress et la créativité soit comme une lutte continue, dont le résultat dépend des circonstances psychologiques et du soutien entourant chaque individu.

Le mot-clé dans les « programmes de pensée créative »

Même sous ses formes les plus simples, le stress constitue un obstacle à la fluidité de la pensée et aux tentatives de créativité. Dans une étude menée en 2009 sur 60 enfants âgés de 9 à 12 ans, il a été démontré que les enfants qui avaient des difficultés à s’intégrer et à s’adapter à l’école avaient une capacité de pensée créative réduite, et l’inverse était également vrai.

Dans ce contexte, la chercheuse égyptienne Mona Lamloom a cherché à proposer une approche différente. Lors de la préparation de sa thèse de doctorat intitulée « L’efficacité d’un programme basé sur la pensée créative pour réduire le niveau de stress psychologique chez un échantillon d’élèves des écoles STEM en sciences et technologie », elle a obtenu des résultats intéressants concernant la capacité de la créativité à réduire le stress.

Lamloom explique dans une interview avec Al Jazeera : « Les adolescents sont confrontés à de multiples pressions, telles que la compétition, les examens, la charge de travail, l’anxiété concernant l’avenir académique et professionnel, ce qui conduit souvent à des problèmes psychologiques comme la dépression et l’anxiété, affectant négativement les résultats scolaires ». Elle s’est alors demandée : « Un programme de formation basé sur la pensée créative peut-il réduire ce stress psychologique ? ». Selon les résultats de sa recherche, la réponse est positive et prometteuse.

Elle poursuit : « J’ai proposé dans mon étude un programme de pensée créative basé sur diverses théories, telles que l’apprentissage cognitif de Bandura, l’adaptation cognitive, l’autorégulation, ainsi que des activités pratiques et interactives telles que la thérapie par le drame et le jeu de rôle. Cela a permis aux élèves d’expérimenter des situations stressantes dans un environnement sûr et d’apprendre des méthodes d’adaptation plus efficaces ». Elle a également développé un nouvel outil pour mesurer le stress psychologique, ce qui a renforcé la précision des mesures, en plus des outils pratiques pour les enseignants et les psychologues afin d’évaluer scientifiquement et précisément le stress chez les élèves.

Selon Lamloom, l’intégration d’un programme de pensée créative dans la routine quotidienne des élèves, comprenant des exercices de pleine conscience, d’acceptation et d’engagement, est progressivement devenue une partie de leur stratégie personnelle pour gérer le stress dans leur vie quotidienne. Le stress a continué de diminuer même deux mois après. Elle ajoute : « C’est là le secret des programmes de pensée créative réussis : qu’ils soient durables et pratiques ».

Les principales méthodes de pratique de la pensée créative

Les arts jouent un rôle important dans la protection de la santé mentale et physique, et de plus en plus de preuves indiquent la manière dont la créativité contribue à améliorer la santé mentale et à gérer le stress. C’est peut-être pour cela que l’art-thérapie a été utilisée pour réduire la souffrance causée par des troubles comme la dépression, l’anxiété, les troubles cognitifs, la démence, la maladie d’Alzheimer et la schizophrénie. De plus, les activités créatives aident à promouvoir des comportements positifs et des connaissances chez les enfants et les jeunes à travers des activités comme :

• Le dessin

• La sculpture

• La cuisine

• Le tricot

• La couture

• L’écriture

• Le chant

• Jouer d’un instrument

• La danse

Selon le site Mental Health Research, il existe des moyens de commencer à s’engager activement dans des activités créatives pour ceux qui n’y ont jamais participé auparavant, grâce à 7 étapes principales :

• Prendre conscience du rôle des activités créatives dans l’amélioration de la conscience mentale et la réduction du stress.

• Utiliser les activités créatives comme moyen de distraction sain, loin des pressions et soucis.

• S’immerger totalement dans le présent et pratiquer la pleine conscience en se consacrant entièrement aux activités créatives.

• Exprimer les émotions à travers l’art comme un outil thérapeutique pour s’ouvrir aux émotions.

• Aborder les activités créatives comme une forme de soins personnels et d’estime de soi.

• Intégrer des projets artistiques dans un emploi du temps quotidien clair pour une meilleure gestion du temps.

• Partager les activités créatives dans des cercles proches pour renforcer la communication sociale et réduire le sentiment d’isolement.

Des résultats impressionnants en un temps record

La relation entre l’anxiété et la pensée créative semble très complexe. Ce n’est pas seulement l’un qui dissipe l’autre, mais les choses vont plus loin, car la pensée créative elle-même peut parfois entraîner ce que l’on appelle « l’anxiété créative », en raison de l’effort investi dans l’accomplissement des tâches créatives. Cependant, la surprise est venue d’une étude réalisée en octobre 2023 intitulée « Explorer les liens entre l’anxiété créative et la performance créative ». Malgré ce que l’on appelle « l’anxiété créative », la créativité l’emporte finalement. Une fois que l’on se lance dans la réalisation de tâches créatives, on peut facilement surmonter l’anxiété et le stress. Voici quelques méthodes pour utiliser la pensée créative :

• Les cartes mentales pour le brainstorming, en participant à des sessions de groupe pour échanger des idées. Vous pouvez ensuite commencer avec un concept principal, puis développer des sujets secondaires et les diviser en idées plus petites.

• La pensée inverse : au lieu de réfléchir à comment résoudre un problème, réfléchissez à ce qui a causé le problème dès le début.

• Intégrer des concepts non liés : en combinant deux idées non liées pour créer quelque chose de nouveau et distinct.

• Le jeu de rôle : mettez-vous à la place d’une autre personne pour adopter une perspective différente.