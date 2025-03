Danemark: un vote pour interdire l’envoi d’armements à Israël

Les propriétaires de la société de transport maritime géante « Maersk » prévoient de voter aujourd’hui, mardi, sur une proposition des actionnaires visant à arrêter toute expédition d’armements vers Israël tant que la guerre à Gaza continue. Cette proposition est rejetée par l’entreprise danoise jusqu’à présent.



La proposition, présentée par un groupe d’actionnaires au Danemark, est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle aujourd’hui, une initiative que le conseil d’administration de la société désapprouve, estimant que « la proposition repose sur une hypothèse incorrecte, car l’entreprise ne transporte pas d’armes vers Israël ».



L’actionnaire Zain Donin a déclaré dans un communiqué qu’il demanderait à la société de transport danoise géante, lors de son assemblée générale mardi, de répondre aux accusations de transport d’armes et de munitions vers Israël pendant la guerre à Gaza.



Donin a ajouté que cette démarche avait reçu le soutien de plus de 70 organisations de défense des droits humains, dont « Amnesty », « Oxfam Danemark » et « ActionAid ».



L’actionnaire a précisé que la demande qu’il soumettrait lors de l’assemblée générale stipule que « les actionnaires demandent à Maersk de respecter la diligence requise en matière de droits de l’homme et de mettre fin aux opérations de transport d’armements vers Israël ».



La demande ajoute que « Maersk porte la responsabilité de réduire les risques liés aux droits de l’homme et de garantir la transparence dans ses opérations ».



Dénégation et clarifications



Maersk, le plus grand transporteur de conteneurs au monde, lié par un contrat avec le gouvernement américain, a déjà précisé qu’elle ne transportait pas d’armes ou de munitions vers Israël, mais uniquement du matériel militaire.



Dans une déclaration à l’Agence France-Presse, Maersk n’a pas commenté l’initiative de l’actionnaire, mais a indiqué qu’elle répondrait à toutes les questions pertinentes lors de l’assemblée générale.



De son côté, l’actionnaire Zain Donin a expliqué que les expéditions maritimes effectuées par la société vers Israël s’étaient faites « en violation des accords internationaux, si l’on suppose que du matériel, des armes et des composants militaires ont été utilisés dans des opérations de l’armée israélienne violant des accords internationaux ».



Il y a environ un mois, la police danoise a arrêté 20 personnes lors d’une manifestation organisée à Copenhague pour demander à la société maritime d’arrêter de livrer du matériel militaire à Israël.



À ce moment-là, Maersk avait confirmé que ses expéditions vers Israël ne comprenaient pas « d’armes et de munitions ».



La société avait alors indiqué que « ces expéditions contiennent du matériel lié à la coopération militaire… dans le cadre du programme de coopération de sécurité américano-israélien. Les expéditions ont été inspectées et sont conformes aux lois en vigueur ».



Le Danemark, où Maersk est basé, n’impose actuellement aucun embargo sur les armes et n’a pas imposé de restrictions à l’envoi d’armements vers Israël.