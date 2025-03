Voile dans le sport : Mahyar Monshipour recadre sèchement Teddy Riner

Le débat sur le port du voile dans les compétitions sportives continue de diviser. L’ancien champion du monde de boxe Mahyar Monshipour a violemment réagi aux propos tenus par Teddy Riner. Sur RMC, le judoka avait exprimé son malaise face à une proposition de loi du Sénat visant à interdire le port du voile dans le sport, en appelant à plus d’égalité et en dénonçant un acharnement « sur une seule et même religion ».

Un clash verbal entre deux figures du sport

Des déclarations qui ont déclenché une réplique cinglante de Monshipour, lui-même né en Iran et exilé en France : « Je dis à ceux qui ne connaissent pas le sujet de la fermer », a-t-il lâché à l’antenne. « Teddy, tu ne connais pas le sujet, ne t’en mêle pas. […] S’il te plaît, ferme-la et parle de choses que tu connais. »

Selon l’ancien boxeur, accepter le port du voile sur les terrains de sport reviendrait à légitimer une intrusion du religieux dans un espace censé être neutre et libérateur. Il estime que « le voile est un linceul qu’une idéologie religieuse veut mettre sur les femmes », et que « permettre que des jeunes filles soient couvertes dans ce moment de liberté qu’est le sport, c’est tuer leur liberté ».

Un débat explosif entre laïcité et inclusion

Cette prise de position radicale vient relancer une polémique déjà bien installée. Le texte proposé par les Républicains au Sénat divise la classe politique et même la majorité présidentielle. Tandis que des ministres comme Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau parlent d’« entrisme islamiste », la ministre des Sports Marie Barsacq tempère en appelant à « éviter les amalgames » et en rappelant que « la laïcité ne se résume pas au port du voile ».

Le débat reste profondément clivant, entre défense de la laïcité et volonté d’inclusion, entre principes républicains et libertés individuelles. Et désormais, ce sont aussi deux figures du sport français qui s’opposent frontalement, chacune défendant une vision très différente de la place du religieux dans l’arène sportive.