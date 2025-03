Visée par Elon Musk sur X, elle dénonce les menaces de mort qui ont suivi

« Des menaces de mort et les insultes racistes les plus violentes de toute ma vie. » L’actrice américaine Ayo Edebiri ne mâche pas ses mots pour dénoncer les conséquences terrifiantes d’un simple partage d’intox par Elon Musk sur son réseau social X.

Tout démarre en février 2024, quand le patron de X—également homme le plus riche du monde—relaye à ses millions d’abonnés une fake news affirmant qu’Ayo Edebiri remplacerait Johnny Depp dans le sixième volet de Pirates des Caraïbes. Musk accompagne le message d’un commentaire lapidaire : « Disney craint ». La fausse information, devenue virale, déclenche aussitôt une vague de haine sans précédent à l’encontre de l’actrice afro-américaine, vue notamment dans la série The Bear ou dans le film Vice-Versa 2.

Un an après les faits, Ayo Edebiri brise le silence dans une story Instagram, racontant avoir subi « les menaces de mort les plus folles », des insultes raciales à répétition, le tout pour un prétendu reboot dont elle ignorait jusqu’à l’existence. « Tout ça à cause de cet homme [Elon Musk] », précise-t-elle.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule : d’autres personnes visées directement ou indirectement par des publications du milliardaire ont également rapporté avoir reçu des menaces similaires, soulignant ainsi l’impact redoutable du pouvoir numérique de Musk et la facilité inquiétante avec laquelle une simple publication peut mettre en danger la vie de ses cibles.